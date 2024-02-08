В Хабаровске осудили 7 человек за автоподставы, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Участники группы устраивали на дорогах ДТП, после оформления всех документов, они обращались в страховые компании и получали выплаты. Всего с 2018 года по 2020 год они инсценировали 9 ДТП и получили более 3,5 млн рублей.
Еще три преступления им не удалось довести до конца, поскольку компании отказались выплачивать страховки, усмотрев признаки «автоподставы».
«Суд, с учетом позиции прокуратуры Центрального района Хабаровска, признал семь участников организованной преступной группы виновными по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил организатору и одному из соучастников группы наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Остальные участники группы осуждены к лишению свободы со сроком от 1 года до 3 лет условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет.