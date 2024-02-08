Расчет возимого автоматического миномета 2Б9М «Василек» в ходе боевого дежурства уничтожил группу военнослужащих ВСУ, обнаруженную разведчиками на подконтрольной ВСУ территории в Серебрянском лесничестве.
Несколькими очередями расчет миномета нанес поражение живой силе подразделений украинских националистов, проводивших ротацию личного состава на опорном пункте и пытавшихся смениться с огневой позиции. Успех боевой работы стал возможен благодаря тесному взаимодействию с передовыми разведчиками-наблюдателями и операторами разведывательных дронов.
«Орудие мощное, миномет автоматический, за раз можно выпустить сразу несколько кассет со снарядами. Работа тяжелая: надо подготовить снаряды, принести, кассету заправить, зарядить. После нескольких сотен выпущенных снарядов в день, я не преувеличиваю, непросто. Нам приходится перемещаться от вражеских “птичек”, расслабляться нельзя», — рассказал номер расчета с позывным Артист об орудии.
6 февраля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как расчеты 120-миллиметровых минометов на южнодонецком направлении разносят пехоту противника, помогая российским передовым группам продвигаться вперед.
6 января корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как российские военные с помощью самоходного автоматического миномета «Василек» уничтожили позиции ВСУ на донецком направлении. По словам журналиста, российским бойцам приходится передвигаться по хитрой системе окопов, больше напоминающей лабиринт.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.