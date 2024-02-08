Минометчики ЦВО сорвали ротацию ВСУ на Торском выступе в зоне спецоперации

«Орудие мощное, миномет автоматический, за раз можно выпустить сразу несколько кассет со снарядами. Работа тяжелая: надо подготовить снаряды, принести, кассету заправить, зарядить. После нескольких сотен выпущенных снарядов в день, я не преувеличиваю, непросто. Нам приходится перемещаться от вражеских “птичек”, расслабляться нельзя», — рассказал номер расчета с позывным Артист об орудии.