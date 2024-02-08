МО РФ сообщило об уничтожении долговременных укрытий ВСУ на купянском направлении

Отмечается, что расчеты огнеметных систем нередко выполняют задачи в непосредственной близости от противника. В подобных случаях расчеты «Солнцепеков» работают под прикрытием БМП-3. «Вооруженные средствами РЭБ, мотострелки прикрывают боевые машины от атак дронов. Так же они способны оказать огневую поддержку при непосредственных столкновениях с противником», — добавили в оборонном ведомстве.