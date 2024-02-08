МО РФ сообщило об уничтожении пехоты ВСУ в опорных пунктах под Артемовском

«Выполняя боевые задачи, поддерживаем наступающую пехоту. Также ведем беспокоящий огонь по заданным целям во время проведения противником ротации. Кроме того работаем по выявленным минометным секциям. Время готовности у нас составляет не более двух минут. Машина — это следующее поколение САУ ВДВ после 2С9 “Нона-С”, с хорошими ходовыми качествами, работает любыми типами боеприпасов 120-го калибра, в том числе и с боеприпасами западного производства», — рассказал командир самоходно-артиллерийской батареи с позывным Ветер, его цитирует Минобороны РФ.