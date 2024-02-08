22 здания остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в Иркутске

Ещё одна коммунальная авария произошла в Иркутске. Утром 8 февраля произошёл выход воды на проезжую часть в районе дома номер 19а на улице Воровского в Ленинском округе. На месте работают специалисты «Водоканала», которые откачивают воду из колодца.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, специалисты «Иркутскавтодора» проводят подсыпку дороги, регулировкой уличного движения занимаются сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, в районе дома номер 25 по улице Шахтёрская прорвало водопровод. Точная причина аварии уточняется.
На время устранения аварии от холодного водоснабжения отключили 17 административных объектов и 5 домов на улицах Толевая, Воровского и Шахтёрская. По прогнозам специалистов, водоснабжение восстановят к 17:00 8 февраля.