22 здания остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в Иркутске

Ещё одна коммунальная авария произошла в Иркутске. Утром 8 февраля произошёл выход воды на проезжую часть в районе дома номер 19а на улице Воровского в Ленинском округе. На месте работают специалисты «Водоканала», которые откачивают воду из колодца.