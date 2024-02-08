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«Опалилась шёрстка»: в Омской области пожарные спасли из огня 8 кроликов

В Омской области пожарные спасли из огня восемь кроликов.
Источник: Соцсети

По предварительным данным возгорание в садовом доме произошло из-за неисправного электрооборудования.

Площадь пожара составила 109 квадратных метров, огонь мог перекинуться на клетки с животными.

«Пламя буквально цеплялось за клетки, у одного кролика успела опалиться шёрстка. Мы быстро вытащили их на снег и ликвидировали возгорание», — рассказали в пресс-службе МЧС России.

Правда, после пожара животных пришлось ловить — они разбежались по огороду. Возгорание ликвидировали 34 спасателя и 7 единиц техники.

Напомним, что недавно пожарные спасли котёнка, который во время пожара в Тарском районе забился под диван. А также собаку на пожаре в трехэтажном доме в Омске.

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