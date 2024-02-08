Аким Алматы прибыл на место схода оползня

На месте глава города осмотрел поврежденные здания и провел оперативное выездное совещание.
«Главный приоритет — это поисково-спасательные работы. Необходимо беспрерывно обеспечить работы всех мобилизационных групп по поиску людей, по предварительной информации проживавших в доме».
Со слов соседей в доме проживала семья из 4 человек.
По поручению акима создана специальная группа по расследованию причин произошедшего и ликвидации последствий оплывины.
По состоянию на 08:00 поисково-спасательные работы продолжаются. На месте находятся бригады скорой медицинской помощи.
Из-за трагедии Досаев перенес запланированную на 8 февраля встречу с населением.