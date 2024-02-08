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Аким Алматы прибыл на место схода оползня

АЛМАТЫ, 8 фев — Sputnik. Аким Алматы Ерболат Досаев прибыл на место, где произошел сход оплывины техногенного характера и под завалом остаются люди, передает его пресс-служба.
Источник: Пресс-служба акима Алматы

На месте глава города осмотрел поврежденные здания и провел оперативное выездное совещание.

«Главный приоритет — это поисково-спасательные работы. Необходимо беспрерывно обеспечить работы всех мобилизационных групп по поиску людей, по предварительной информации проживавших в доме».

сказал Ерболат Досаев.

Со слов соседей в доме проживала семья из 4 человек.

По поручению акима создана специальная группа по расследованию причин произошедшего и ликвидации последствий оплывины.

По состоянию на 08:00 поисково-спасательные работы продолжаются. На месте находятся бригады скорой медицинской помощи.

Из-за трагедии Досаев перенес запланированную на 8 февраля встречу с населением.