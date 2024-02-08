Настоящий «Форсаж»: машина разбилась и загорелась в Приморье, есть пострадавшие

В новых медиа пишут, что в аварии пострадали два человека: водитель и пассажир. Они находились в нетрезвом состоянии, у одного из них тяжелые травмы, очевидцы утверждают, что виновника аварии приходилось откачивать. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и карета скорой помощи. Специалисты разберутся в причинах аварии и установят все обстоятельства произошедшего.