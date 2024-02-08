Два создателя нарколаборатории в Приморье получили по 13 лет заключения

Тогда же были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере», а также пункту «г» части 4 статьи 228. 1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».