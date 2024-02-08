Два создателя нарколаборатории в Приморье получили по 13 лет заключения

Суд в Приморье вынес обвинительный приговор двум мужчинам, которые создали подпольную нарколабораторию. Жители края 26 и 36 лет отправятся в места лишения свободы на 13 лет.
Ещё в 2020 году полиция с помощью легендированного покупателя вышла на продавцов наркотика синтетической группы. Подозреваемых задержали. Была обнаружена лаборатория по производству наркотиков. Изъяли свыше 3 кг различных химических веществ, реактивы, лабораторное оборудование, упаковочные материалы.
Тогда же были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере», а также пункту «г» части 4 статьи 228. 1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
Как сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску, районный суд признал подсудимых виновными. Получившие по 13 лет лишения свободы преступники, будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.