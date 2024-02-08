Под Воронежем водитель автобуса сбил ребенка и протащил несколько метров

Об этом накануне сообщили в райсуде после решения об аресте маршрутчика.
Уточняется, что водитель автобуса № 102 «А» остановился у «Школы». В салон вошла учительница, которую провожали две школьницы. Женщина прошла на заднюю площадку, а дети остались снаружи. Когда двери автобуса закрылись, водитель допустил наезд на одну из учениц, причем протащив ее несколько метров.
Об аварии виновник узнал от полицейских. Он признался, что не заметил пострадавшую, поэтому поехал дальше, оставив место ДТП.
На данный момент водитель за оставление места аварии арестован на 7 суток.