Под Воронежем водитель автобуса сбил ребенка и протащил несколько метров

Уточняется, что водитель автобуса № 102 «А» остановился у «Школы». В салон вошла учительница, которую провожали две школьницы. Женщина прошла на заднюю площадку, а дети остались снаружи. Когда двери автобуса закрылись, водитель допустил наезд на одну из учениц, причем протащив ее несколько метров.