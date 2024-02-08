Виновник массовой аварии на омском Левобережье сбежал с места ДТП

Это был 28-летний мужчина, который находился за рулём автомобиля «Ниссан», выехавшего на «встречку». Там «легковушка» столкнулась с «Тойотой» После чего «Ниссан» отбросило на автомобиль BMW, двигавшийся в попутном направлении справа.