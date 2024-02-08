Виновник массовой аварии на омском Левобережье сбежал с места ДТП

Водитель одной из них после осмотра медиками покинул место ДТП.
Это был 28-летний мужчина, который находился за рулём автомобиля «Ниссан», выехавшего на «встречку». Там «легковушка» столкнулась с «Тойотой» После чего «Ниссан» отбросило на автомобиль BMW, двигавшийся в попутном направлении справа.
В результате ДТП в больницу доставили водителя «Тойоты», а также двух пассажирок «Ниссана». Его водитель также был осмотрен медиками, но потом сбежал с места аварии.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, установлено, что он не является собственником машины.