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Виновник массовой аварии на омском Левобережье сбежал с места ДТП

В среду, 7 февраля, на улице 70-лет Октября столкнулись три иномарки.
Источник: УГИБДД по Омской области

Водитель одной из них после осмотра медиками покинул место ДТП.

Это был 28-летний мужчина, который находился за рулём автомобиля «Ниссан», выехавшего на «встречку». Там «легковушка» столкнулась с «Тойотой» После чего «Ниссан» отбросило на автомобиль BMW, двигавшийся в попутном направлении справа.

В результате ДТП в больницу доставили водителя «Тойоты», а также двух пассажирок «Ниссана». Его водитель также был осмотрен медиками, но потом сбежал с места аварии.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, установлено, что он не является собственником машины.