В Прикамье осуждённый организовал доставку наркотика в ИК на квадрокоптере

Как считает следствие, мужчина, находясь в ИК, через интернет купил наркотики и организовал их доставку на территорию колонии, где отбывал наказание. Для передачи запрещённых веществ он использовал квадрокоптер. Однако этот момент был зафиксирован службой безопасности колонии и противоправные действия злоумышленника были сразу пресечены.