Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Прикамье осуждённый организовал доставку наркотика в ИК на квадрокоптере

Обвинительное заключение направлено в суд.

Осуждённый, огранизовавший доставку наркотика в колонию в Прикамье, стал фигурантом нового уголовного дела.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края, утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, который отбывает наказание в ИК-12.

Он обвиняется в организации и руководстве незаконной пересылки наркотиков в значительном размере.

Как считает следствие, мужчина, находясь в ИК, через интернет купил наркотики и организовал их доставку на территорию колонии, где отбывал наказание. Для передачи запрещённых веществ он использовал квадрокоптер. Однако этот момент был зафиксирован службой безопасности колонии и противоправные действия злоумышленника были сразу пресечены.

«В ходе обыска летательного средства обнаружено и изъято более 18 грамм каннабиса (марихуаны)», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направили в Губахинский суд. Осуждённому за новое преступление грозит максимальное наказание — лишение свободы до 15 лет.