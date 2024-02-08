В Прикамье осуждённый организовал доставку наркотика в ИК на квадрокоптере

Осуждённый, огранизовавший доставку наркотика в колонию в Прикамье, стал фигурантом нового уголовного дела.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края, утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, который отбывает наказание в ИК-12.
Он обвиняется в организации и руководстве незаконной пересылки наркотиков в значительном размере.
Как считает следствие, мужчина, находясь в ИК, через интернет купил наркотики и организовал их доставку на территорию колонии, где отбывал наказание. Для передачи запрещённых веществ он использовал квадрокоптер. Однако этот момент был зафиксирован службой безопасности колонии и противоправные действия злоумышленника были сразу пресечены.
«В ходе обыска летательного средства обнаружено и изъято более 18 грамм каннабиса (марихуаны)», — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело направили в Губахинский суд. Осуждённому за новое преступление грозит максимальное наказание — лишение свободы до 15 лет.