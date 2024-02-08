На Чукотке осужден житель Приангарья, укравший золото на 23 миллиона рублей

Как рассказали в надзорном ведомстве, мужчина два года — 2019 и 2020 — работал вахтовым методом на территории месторождения россыпного золота. Все это время он формировал собственный золотой запас — «похищал и складывал в тайник драгоценный металл».
«В 2023 году он планировал вывезти золото на самолёте, однако во время предполетного досмотра в аэропорту Анадырь (Угольный) его задержали сотрудники транспортной полиции. Стоимость похищенного природного россыпного золота превысила 23 млн рублей», — написано в Telegram-канале прокуратуры.
По решению суда золотодобытчик получил три года условно с испытательным сроком на три года. Золото вернули законному владельцу. Приговор вступил в законную силу.