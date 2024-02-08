Могут давить и угрожать: эксперты рассказали, как действуют мошенники в Иркутской области

В 2023 году мошенники обманули 10 168 человек на территории Иркутской области. Это 27 процентов от всего количества преступлений. За январь полиция зафиксировала 600 случаев. По словам заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области Ивана Кузьмина, тенденция сохраняется. На пресс-конференции эксперты МВД Приангарья и филиала Банка России рассказали о новых видах мошенничества и о том, как они обманывают людей.
В 2023 году у жителей области аферисты похитили один миллиард 700 миллионов рублей, а с начала текущего года сумма украденных денег составила 160 миллионов рублей.
— Фантазия преступников не знает границ. Все способы сводятся к тому, чтобы убедить человека перевести деньги на «безопасный счет» или отдать курьерам. Используют при этом разные способы давления. Сейчас в регионе множество случаев, когда преступник представляется работником банка или полицейским. При этом аферисты могут угрожать своей жертве, — говорит Иван Кузьмин.
Среди новых видов мошенничества распространены такие случаи, как предложение заработать на инвестициях. Иногда звонившие представляются оператором мобильного провайдера и предлагают продлить контракт. Ничего не подозревающей жертве приходят коды на телефон, с помощью которых мошенник получает доступ к банковским картам.
В МВД предупреждают, что в настоящее время даже с помощью мобильных приложений аферисты могут подделать голос знакомого человека, чтобы влиться в доверие своей жертвы и выманить у нее деньги.