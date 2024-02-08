Могут давить и угрожать: эксперты рассказали, как действуют мошенники в Иркутской области

В 2023 году мошенники обманули 10 168 человек на территории Иркутской области. Это 27 процентов от всего количества преступлений. За январь полиция зафиксировала 600 случаев. По словам заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области Ивана Кузьмина, тенденция сохраняется. На пресс-конференции эксперты МВД Приангарья и филиала Банка России рассказали о новых видах мошенничества и о том, как они обманывают людей.