В Волгограде был оштрафован главный редактор новостного издания

По решению Дзержинского районного суда главный редактор информационного агентства Informing был привлечен к административной ответственности.
Согласно данным протокола об административном правонарушении, в ходе мониторинга специалисты Роскомнадзора нашли материал информагентства, в котором были сведения об иноагенте без указания соответствующего статуса.
Журналисту был назначен административный штраф в сумме 4 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.