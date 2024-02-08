Сразу 20 воронежских УК лишили лицензий

Об этом сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции Дмитрий Соломаха.
Причиной такого решения стали нарушения обязательных требований, включая несоблюдение процесса заполнения системы ГИС ЖКХ.
Дмитрий Соломаха подчеркнул, что к решению о лишении лицензии ГЖИ не имеет отношения — его принимает исключительно суд. Также он пояснил, что для отзыва лицензии достаточно всего двух нарушений — это задолженность перед ресурсопоставщиками и нанесение вреда здоровью человека.
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