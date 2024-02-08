Сразу 20 воронежских УК лишили лицензий

Дмитрий Соломаха подчеркнул, что к решению о лишении лицензии ГЖИ не имеет отношения — его принимает исключительно суд. Также он пояснил, что для отзыва лицензии достаточно всего двух нарушений — это задолженность перед ресурсопоставщиками и нанесение вреда здоровью человека.