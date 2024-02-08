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Сразу 20 воронежских УК лишили лицензий

Накануне стало известно, что в 2023 году лицензии на обслуживание домов не были продлены 20 управляющим компаниям Воронежа.

Об этом сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции Дмитрий Соломаха.

Причиной такого решения стали нарушения обязательных требований, включая несоблюдение процесса заполнения системы ГИС ЖКХ.

Дмитрий Соломаха подчеркнул, что к решению о лишении лицензии ГЖИ не имеет отношения — его принимает исключительно суд. Также он пояснил, что для отзыва лицензии достаточно всего двух нарушений — это задолженность перед ресурсопоставщиками и нанесение вреда здоровью человека.

Ранее воронежцам назвали худшие УК за 2023 год.

ЖКХ