В Новосибирске неизвестные после драки похитили одного из потерпевших

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения мужчина в Железнодорожном районе Новосибирска. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По данным ведомства, утром 7 февраля неизвестные напали на двух мужчина на Вокзальной магистрали. В ходе конфликта злоумышленник увезли на машине одного из потерпевших в неизвестном направлении.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, полицейские устанавливают личности и местонахождению похищенного мужчины.
Напомним, в Новосибирске по подозрению в похищении подростка задержали 4 человек.