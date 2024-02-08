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В Новосибирске неизвестные после драки похитили одного из потерпевших

Сначала неизвестные напали на двух мужчин.
Источник: ГУ МВД

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения мужчина в Железнодорожном районе Новосибирска. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, утром 7 февраля неизвестные напали на двух мужчина на Вокзальной магистрали. В ходе конфликта злоумышленник увезли на машине одного из потерпевших в неизвестном направлении.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, полицейские устанавливают личности и местонахождению похищенного мужчины.

Напомним, в Новосибирске по подозрению в похищении подростка задержали 4 человек.