В Омске состоялся суд над мужчиной, который открыл стрельбу в центре города

Центральным районным судом Омска рассмотрено уголовное дело по обвинению в хулиганстве в отношении 30-летнего местного жителя. В мае прошлого года омич проходил около дома по Ленина, 14 и встретил знакомого, с которым ранее у него был конфликт. Подсудимый осознавал, что находится на оживлённой улице в светлое время суток, однако несколько раз выстрелил из травматического пистолета в потерпевшего, от чего последний получил телесные повреждения.