В Омске состоялся суд над мужчиной, который открыл стрельбу в центре города

Центральным районным судом Омска рассмотрено уголовное дело по обвинению в хулиганстве в отношении 30-летнего местного жителя. В мае прошлого года омич проходил около дома по Ленина, 14 и встретил знакомого, с которым ранее у него был конфликт. Подсудимый осознавал, что находится на оживлённой улице в светлое время суток, однако несколько раз выстрелил из травматического пистолета в потерпевшего, от чего последний получил телесные повреждения.
Подсудимый вину в совершении преступления не признал. Суд пришёл к мнению о доказанности вины по статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Суд назначил омичу наказание в виде двух лет лишения свободы. Приговор в законную силу ещё не вступил.