В Перми суд оштрафовал гандболиста за ДТП с участием автобуса

В Перми осудили 32-летнего игрока гандбольного клуба «Пермские Медведи». Как сообщает суд Дзержинского района, августе 2023 года мужчина ехал по проспекту Парковый на своем БМВ. В районе дома № 33 он не справился с управлением, выехал встречную полосу и создал помеху автобусу. Водитель общественного транспорта был вынужден резко затормозить, в результате в автобусе упала женщина.