В Перми суд оштрафовал гандболиста за ДТП с участием автобуса

В Перми осудили 32-летнего игрока гандбольного клуба «Пермские Медведи». Как сообщает суд Дзержинского района, августе 2023 года мужчина ехал по проспекту Парковый на своем БМВ. В районе дома № 33 он не справился с управлением, выехал встречную полосу и создал помеху автобусу. Водитель общественного транспорта был вынужден резко затормозить, в результате в автобусе упала женщина.
Спортсмен признал вину, сообщил, что не знал о причинении вреда пассажиру автобуса. В итоге извинился и в качестве заглаживания своей вины передал ей 10 тысяч рублей.
— Мужчине назначено наказание, не связанное с лишением права управления транспортным средством — штраф 20 тысяч рублей, — рассказали в суде. — Смягчающим обстоятельством стало добровольное возмещение ущерба, маленький ребенок и беременная жена виновника происшествия. Кроме этого потерпевшая настаивала на том, чтобы строго спортсмена не наказывать.