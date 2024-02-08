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Оползень в Алматы — под завалами найдено тело

АЛМАТЫ, 8 фев — Sputnik. Под завалами дома в Алматы, разрушенного оползнем, найдено тело парня 16 лет.
Источник: Sputnik.kz

Согласно информации по состоянию на 10:00 часов, в Алматы на месте схода оплывины развернут оперативный штаб. Сейчас идет расчистка частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей.

Спасатели ищут женщину и ребенка, живущих в этом доме и не пришедшего сегодня в школу.

Задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники. Работают бригады скорой медицинской помощи. Родственникам и соседям оказывается экстренная психологическая помощь.

На подъезде к месту ЧП пробка, туда едет тяжелая техника.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Задействованы поисковые собаки.