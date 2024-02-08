Оползень в Алматы — под завалами найдено тело

Согласно информации по состоянию на 10:00 часов, в Алматы на месте схода оплывины развернут оперативный штаб. Сейчас идет расчистка частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей.
Спасатели ищут женщину и ребенка, живущих в этом доме и не пришедшего сегодня в школу.
Задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники. Работают бригады скорой медицинской помощи. Родственникам и соседям оказывается экстренная психологическая помощь.
На подъезде к месту ЧП пробка, туда едет тяжелая техника.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Задействованы поисковые собаки.