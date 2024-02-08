Верховный суд признал законным увольнение экс-судьи из Ростова Бондаренко

Верховный суд России признал законным увольнение экс-судьи из Ростова Георгия Бондаренко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Георгий Бондаренко занимал должность председателя Железнодорожного суда. Он оказался одним из фигурантов скандального «дела судей», связанного с получением взяток.
Полномочия экс-председателя были прекращены досрочно. С этим решением Георгий Бондаренко не согласился, он подал жалобу. Информация об этом есть в электронной картотеке Верховного суда РФ.
«В удовлетворении жалобы Бондаренко на решение Высшей квалификационной коллегии судей отказано», — цитирует информагентство собеседника.
Напомним, Следственный комитет подозревает, что Георгий Бондаренко был посредником при передаче взятки. Он проходит по делу против бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотарёвой.