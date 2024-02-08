В Самарской области возбуждено уголовное дело о халатности после нападения собак на ребенка

Преступление, о котором в нем идет речь, квалифицировано по ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.



Происшествие случилось в среду, 7 февраля. В Волжском районе на ул. Победы в селе Черноречье собаки атаковали мальчика.



Животные укусили пострадавшего за ногу. Ребенок находится на лечении в больнице. Следователи и прокуроры начали проверку.

