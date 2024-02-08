Курултай Башкирии помиловал двух осужденных

Положительное решение получил и второй мужчина. Он был осужден за незаконное хранение оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ. Он был приговорен судом к шести годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафу в размере 10 тысяч рублей.