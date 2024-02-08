Курултай Башкирии помиловал двух осужденных

Один из обратившихся в 2021 году превысил скорость и сбил насмерть девушку, которая переходила дорогу на «красный». Водителя осудили на два с половиной года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года.
«Согласно материалам дела виновник смертельного ДТП ранее не имел проблем с законом. Ведет законопослушный образ жизни, воспитывает троих детей. В содеянном раскаивается. Окружающие и работодатель отзываются о нем хорошо. Также осужденный полностью выплатил потерпевшей стороне назначенную судом сумму компенсации морального вреда. С учетом всех этих обстоятельств члены комиссии приняли решение поддержать ходатайство», — отметил председатель комиссии, спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев.
Положительное решение получил и второй мужчина. Он был осужден за незаконное хранение оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ. Он был приговорен судом к шести годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафу в размере 10 тысяч рублей.
В 2011 году мужчина в лесу нашел охотничий карабин, патроны к нему и дымный порох. Опасную находку он не сдал в полицию и вплоть до 2022 года хранил дома, не применяя.
«Проблем с законом осужденный ранее не имел, в содеянном раскаивается. Судя по благодарственным письмам и почетным грамотам, мужчина заслужил авторитет в профессиональной сфере. Положительно характеризуется соседями и родственниками. Воспитывает четверых детей. По совокупности всех обстоятельств члены комиссии сочли возможным поддержать ходатайство о помиловании», — добавил Толкачев.