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В Северном иномарка сбила мужчину с коляской. Девятимесячный ребенок в больнице

В Красноярске на улице Водопьянова произошло ДТП, в котором пострадал младенец.
Источник: ГУ МВД

В Красноярске на улице Водопьянова произошло ДТП, в котором пострадал младенец. На месте работают сотрудники полиции.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля «Киа» двигался по Водопьянова на разрешающий сигнал светофора.

При повороте налево, на улицу 9 Мая, он сбил мужчину с коляской, который переходил дорогу. Пешеход двигался на зеленый свет по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал 9-месячный ребенок. В настоящее время младенец госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.