В Северном иномарка сбила мужчину с коляской. Девятимесячный ребенок в больнице

В Красноярске на улице Водопьянова произошло ДТП, в котором пострадал младенец. На месте работают сотрудники полиции.
По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля «Киа» двигался по Водопьянова на разрешающий сигнал светофора.
При повороте налево, на улицу 9 Мая, он сбил мужчину с коляской, который переходил дорогу. Пешеход двигался на зеленый свет по пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадал 9-месячный ребенок. В настоящее время младенец госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.