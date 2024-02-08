В Екатеринбурге вооруженный налетчик похитил деньги из банка

«Чтобы найти нападавшего, сыщики и участковые опрашивают сотрудников банка и жильцов микрорайона. Если вы что-то знаете о личности нападавшего, о путях его отхода, на чем он прибыл или скрылся — сообщите об этом в полицию по телефону 02. Там обещают сохранить конфиденциальность», — отметил полковник Горелых.