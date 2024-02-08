В Екатеринбурге вооруженный налетчик похитил деньги из банка

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на финансовое учреждение незадолго до закрытия было совершено вооруженное нападение с предметом, похожим на пистолет. По предварительным данным, никто из работников банка не пострадал, госпитализация им не потребовалась. На место выезжали оперуполномоченные из районного, городского и областного подразделений полиции.
«Чтобы найти нападавшего, сыщики и участковые опрашивают сотрудников банка и жильцов микрорайона. Если вы что-то знаете о личности нападавшего, о путях его отхода, на чем он прибыл или скрылся — сообщите об этом в полицию по телефону 02. Там обещают сохранить конфиденциальность», — отметил полковник Горелых.
По его данным, налетчик унес меньше миллиона рублей.
«По факту вооруженного разбойного нападения следственным подразделением отдела полиции № 7 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ — “Разбой”. Статья довольно суровая и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей», — добавил Валерий Горелых.
О ходе расследования он пообещал проинформировать дополнительно. Раскрытие преступления находится на контроле руководства регионального Главка МВД.