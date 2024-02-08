Над Крымом сбили украинский беспилотник

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — говорится в публикации.
В предыдущий раз ВСУ пытались атаковать полуостров при помощи дрона во вторник. Тогда, по данным военного ведомства, малый ракетный катер Черноморского флота уничтожил беспилотник противника в десяти километрах от побережья Крыма.
Украина регулярно обстреливает приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.