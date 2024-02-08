Выброшенную из окна пятого этажа девочку в Казани поймал очевидец

Напомним, инцидент произошел накануне, 7 февраля. Отец, по предварительной версии, был в состоянии опьянения и выбросил своего ребенка из окна пятого этажа. Ребенок упал в сугроб и получил ушиб головного мозга, позже ее увезли в больницу, а отца задержали правоохранительные органы.



По данным МВД, мимо проезжавший водитель грузовика услышал детские крики и плач, а потом заметил в окне мужчину, намеревавшегося выбросить своего ребенка. После этого он вышел из машины и взобрался на козырек подъезда, пытаясь отговорить отца девочки от задуманного. Однако в это время последний выбросил ребенка из окна, но водитель поймал его на лету и упал в сугроб вместе с ним.



Затем водитель передал девочку прохожим, поднялся на пятый этаж и забрал у местного жителя второго ребенка.



В данный момент спасенная девочка находится в детской больнице.



«Ъ-Казань».