Мать двух детей, тела которых нашли на съемной квартире, задержали в Шымкенте

Полиция задержала уроженку Кызылординской области, подозреваемую в убийстве двух своих детей — их тела ранее обнаружили на съемной квартире в Туркестане. Об этом сообщил начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов в Facebook.
«На ее розыск был ориентирован весь личный состав ДП области, соседние регионы и мегаполисы. Проведены все необходимые следственно-оперативные мероприятия», — говорит Кабденов.
Оперативники задержали подозреваемую в одной из гостиниц Шымкента.
По факту убийства проводится расследование с целью установления всех обстоятельств. Назначены соответствующие экспертизы.
Глава областного ДП напомнил, что расследование дела находится под его личным контролем.
Напомним, что о трагедии высказалась уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева. Она выразила соболезнования в связи с гибелью детей.