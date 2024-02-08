Условный срок получила виновница ДТП в Братске, из-за которой серьёзно пострадала она сама и три человека

Инцидент произошёл утром 14 мая прошлого года на автодороге, ведущей к Братскому взморью. 19-летняя девушка управляла автомобилем «Тойота Марк 2». Двигаясь по дороге в сторону Гидростроителя, водительница не справилась с управлением, машину вынесло с дороги, и она на большой скорости столкнулась с деревом. Кроме девушки в салоне авто находилось трое пассажиров, двое из которых несовершеннолетние (парень и ещё одна девушка). Все получили серьёзные травмы и были доставлены в медучреждения города.