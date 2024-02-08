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Условный срок получила виновница ДТП в Братске, из-за которой серьёзно пострадала она сама и три человека

Падунский районный суд вынес приговор девушке, по вине которой серьёзные травмы в автоаварии получила она сама и ещё три человека. В том числе двое 17-летних подростков. Об этом информационному агентству «ТК Город» рассказали в пресс-службе суда.
Источник: ТК Город

Инцидент произошёл утром 14 мая прошлого года на автодороге, ведущей к Братскому взморью. 19-летняя девушка управляла автомобилем «Тойота Марк 2». Двигаясь по дороге в сторону Гидростроителя, водительница не справилась с управлением, машину вынесло с дороги, и она на большой скорости столкнулась с деревом. Кроме девушки в салоне авто находилось трое пассажиров, двое из которых несовершеннолетние (парень и ещё одна девушка). Все получили серьёзные травмы и были доставлены в медучреждения города.

Позже выяснилось, что девушка села за руль, не имея водительского удостоверения.

Суд признал её виновной в совершении ДТП, которое повлекло тяжкий вред здоровью потерпевших и приговорил к трём годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока не вступил.