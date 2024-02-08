Суд оштрафовал женщину на полмиллиона рублей за фейк о Вооруженных силах России

В Ростове-на-Дону уроженку Запорожской области осудили на 550 тысяч рублей за призывы к теракту и фейк, дискредитирующий Вооруженные силы России. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
-Назначено наказание в виде штрафа в 550 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в апелляционном военном суде, — прокомментировали в инстанции.
По данным следствия, ложную информацию о ВС РФ женщина опубликовала в период с 16 марта по 4 апреля 2022 года, находясь в Запорожской области. Кроме того, 14 марта того же года она разместила в Интернете скопированное у другого пользователя изображение с призывом к террористической деятельности.
Добавим, приговоры за указанные нарушения вынесли по части 2 статьи 205.2 УК РФ и пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Известно, что изначально прокурор просил для осужденной 3 года принудительных работ и 400 тысяч рублей штрафа.