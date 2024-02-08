Суд оштрафовал женщину на полмиллиона рублей за фейк о Вооруженных силах России

По данным следствия, ложную информацию о ВС РФ женщина опубликовала в период с 16 марта по 4 апреля 2022 года, находясь в Запорожской области. Кроме того, 14 марта того же года она разместила в Интернете скопированное у другого пользователя изображение с призывом к террористической деятельности.