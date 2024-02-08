В Подмосковье жестоко убили сестер-близнецов из Башкирии и их подругу

Из коттеджа похитили ценные вещи: деньги, мобильный телефон и элитный автомобиль хозяйки дома. Известно, что она была предпринимательницей, владела крупным заводом по производству полимерной продукции.
Убитых обнаружил сосед, который забеспокоился, что уже несколько дней ни одной из женщин не видно на участке. Один труп лежал в подвале под лестницей, упакованный в полиэтиленовый пакет. Тела еще двух женщин лежали в комнатах. Преступник произвел множество выстрелов, буквально изрешетив своих жертв.
Жуткая расправа произошла, предположительно, 5 февраля. Оперативникам удалось установить, что убийца перелез через забор и застал женщин врасплох. Одним из подозреваемых может стать сотрудник подмосковного УГИБДД. Предположительно, мужчина занял у Светланы денег на покупку мотоцикла, но вовремя отдать сумму не смог. Тогда предпринимательница забрала у него двухколесный транспорт в счет долга. На это предполагаемый убийца мог затаить обиду и организовать преступление. Сестры-близнецы из Башкирии могли стать случайными жертвами. Есть информация, что сразу после убийства он покинул территорию России. Следственный комитет требует заочно арестовать подозреваемого.
«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, и для дальнейшего расследования оно передано в аппарат Главного следственного управления СК России по Московской области. К работе на месте происшествия подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. В настоящее время проводится осмотр, принимаются меры к установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к преступлению», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.