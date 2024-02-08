В Подмосковье жестоко убили сестер-близнецов из Башкирии и их подругу

Жуткая расправа произошла, предположительно, 5 февраля. Оперативникам удалось установить, что убийца перелез через забор и застал женщин врасплох. Одним из подозреваемых может стать сотрудник подмосковного УГИБДД. Предположительно, мужчина занял у Светланы денег на покупку мотоцикла, но вовремя отдать сумму не смог. Тогда предпринимательница забрала у него двухколесный транспорт в счет долга. На это предполагаемый убийца мог затаить обиду и организовать преступление. Сестры-близнецы из Башкирии могли стать случайными жертвами. Есть информация, что сразу после убийства он покинул территорию России. Следственный комитет требует заочно арестовать подозреваемого.