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Сход оплывины в Алматы: найдены тела всех погибших

На месте схода оплывины в Алматы нашли тела четырех человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС города.
Источник: МЧС РК

— Всего на месте происшествия спасателями обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г. р., женщины 1980 г. р. и двух юнош 2007 г. р. Психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям.

сообщили в ДЧС Алматы.

На месте продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы.

— Работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры и др., а также узкими подходами к дому, невозможностью максимально использовать технику. Работы в основном ведутся вручную.

отметили в ведомстве.

8 февраля в микрорайоне «Тау-Самал» Медеуского района по улице Олимпийская предварительно из-за переувлажнения грунта техногенного характера сошла оплывина.

Повреждены два частных жилых дома, в том числе один частично. Согласно предварительной информации, в домах находились четверо человек, из них двое детей. На месте идут поисково-спасательные работы.

По поручению акима города создана специальная группа по расследованию причин произошедшего и ликвидации последствий оплывины.

Позже аким Медеуского района Алматы Еркебулан Оразалин назвал нескольо возможных причин схода оползня в микрорайоне «Тау-Самал».