Сход оплывины в Алматы: найдены тела всех погибших

— Всего на месте происшествия спасателями обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г. р., женщины 1980 г. р. и двух юнош 2007 г. р. Психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям.
На месте продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы.
— Работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры и др., а также узкими подходами к дому, невозможностью максимально использовать технику. Работы в основном ведутся вручную.
8 февраля в микрорайоне «Тау-Самал» Медеуского района по улице Олимпийская предварительно из-за переувлажнения грунта техногенного характера сошла оплывина.
Повреждены два частных жилых дома, в том числе один частично. Согласно предварительной информации, в домах находились четверо человек, из них двое детей. На месте идут поисково-спасательные работы.
По поручению акима города создана специальная группа по расследованию причин произошедшего и ликвидации последствий оплывины.
Позже аким Медеуского района Алматы Еркебулан Оразалин назвал нескольо возможных причин схода оползня в микрорайоне «Тау-Самал».