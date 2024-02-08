Ростовчане рассказали, как кошки спасали своих хозяев от потопа и утечки газа

— В три часа ночи наша кошка стала орать. Я проснулась. Думала, что с ней что-то случилось. Иду к ней, а она от меня в сторону ванной бежит. Пошла за ней и за дверью ванной комнаты услышала шум воды. Повезло, что кошка вовремя разбудила, и воды немного набежало, — написала дончанка Елена. — Иначе в квартире случился бы настоящий потоп и пострадали бы соседи этажом ниже.