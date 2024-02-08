Ростовчане рассказали, как кошки спасали своих хозяев от потопа и утечки газа

На днях в Красном Сулине кошка спасла своих хозяев от беды. Историю о героизме домашней питомицы рассказали пожарные.
Беда случилась из-за человеческой невнимательности и забывчивости: перед сном семья забыла отключить газовые форсунки на печи. В итоге сначала раскалилась стена, а после загорелось и рядом стоящее кресло.
Начавшийся пожар почуяла кошка. Она забежала в комнату к 16-летнему сыну хозяев и попыталась выбраться через окно. Пока хвостатая пыталась найти спасение, подняла шум и стала громко мяукать. В итоге она разбудила подростка. А тот, когда понял, что происходит, разбудил остальных членов семьи и вызвал пожарных. Огнеборцы оперативно потушили пламя на площади 30 квадратных метров.
«ПОВЕЗЛО, ЧТО КОШКА РАЗБУДИЛА».
Эта история получила отклик у многих дончан в наших социальных сетях. И некоторые даже рассказали о подобных случаях, которые происходили с ними или с их знакомыми.
Так одна из подписчиц «КП-Ростов-на-Дону» поделилась историей, как ее пушистая спасла ее от потопа. ЧП произошло поздно ночью, когда женщина уже спала. А в это время в ванной прорвало трубу. И вода постепенно стала заполонять пространство.
— В три часа ночи наша кошка стала орать. Я проснулась. Думала, что с ней что-то случилось. Иду к ней, а она от меня в сторону ванной бежит. Пошла за ней и за дверью ванной комнаты услышала шум воды. Повезло, что кошка вовремя разбудила, и воды немного набежало, — написала дончанка Елена. — Иначе в квартире случился бы настоящий потоп и пострадали бы соседи этажом ниже.
СПАСЛА ОТ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ.
А вот еще был случай, но со знакомой подписчицы Оксаны. Ее подругу тоже спасла хвостатая. Женщина жила в частном доме. А ее усатая подруга любила иногда гулять на свежем воздухе. Поэтому хозяйка специально для кошки сделала небольшое окошко, чтобы та могла в любое время сама выходить на улицу или возвращаться с прогулки домой.
И вот одной ночью, когда женщина крепко спала, случился несчастный случай. В доме произошла утечка газа. Дончанка могла бы не почувствовать запах и погибнуть. Если бы не ее питомица, которая учуяла газ.
— Удивительно, но кошка не сбежала из дома через окошко, а осталась. Она начала орать, чтобы разбудить мою подругу. В итоге спасла.
КОММЕНТАРИЙ ВЕТЕРИНАРА.
Развито шестое чувство.
Мы решили спросить у ветеринара, как кошкам удается спасать своих хозяев от трагедий. Обычная ли это случайность? Или этому есть разумные объяснения?
По словам специалиста Антона Крылова, спасать людей кошкам помогает сразу несколько органов чувств. У хвостатых отличное обоняние, хорошо развит слух и великолепное зрение. Причем к запахам мурлыки в десять раз чувствительнее, чем люди.
— Еще у кошек над небом есть особый орган Якобсона. По сути, это дополнительный орган обоняния. Его еще называют шестым чувством. Именно это и помогает кошкам предугадывать различные неблагоприятные явления и спасать хозяев.