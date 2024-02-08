Тигр напал на двух коров редкой породы в селе на юге Приморья

Двух коров редкой айрширской породы убил тигр в селе Тихое на юге Приморского края, сообщило издание «Восток-Медиа».
Как рассказали изданию местные жители, нападение произошло в начале недели. Хищник похитил коров из освещённого загона метрах в 30 от жилых домов. Одну из них он утащил ближе к реке, а за второй вернулся в село.
О появлении тигра люди сообщили в Охотнадзор. Приехавшие на место специалисты подтвердили, что на коров напал крупный амурский тигр.
По словам местных жителей, они предполагают, что этот же тигр день спустя напал на собаку в соседнем селе. В сёлах Раздольное, Оленевод, Тихое, Тимофеевка и Кипарисово, говорят люди, уже 2 года орудует рослый хищник, нападая на сельхозживотных.