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Тигр напал на двух коров редкой породы в селе на юге Приморья

Местные считают, что этот же хищник орудует в соседних сёлах уже 2 года.
Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Двух коров редкой айрширской породы убил тигр в селе Тихое на юге Приморского края, сообщило издание «Восток-Медиа».

Как рассказали изданию местные жители, нападение произошло в начале недели. Хищник похитил коров из освещённого загона метрах в 30 от жилых домов. Одну из них он утащил ближе к реке, а за второй вернулся в село.

О появлении тигра люди сообщили в Охотнадзор. Приехавшие на место специалисты подтвердили, что на коров напал крупный амурский тигр.

По словам местных жителей, они предполагают, что этот же тигр день спустя напал на собаку в соседнем селе. В сёлах Раздольное, Оленевод, Тихое, Тимофеевка и Кипарисово, говорят люди, уже 2 года орудует рослый хищник, нападая на сельхозживотных.

флора и фауна