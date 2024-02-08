Тигр напал на двух коров редкой породы в селе на юге Приморья

По словам местных жителей, они предполагают, что этот же тигр день спустя напал на собаку в соседнем селе. В сёлах Раздольное, Оленевод, Тихое, Тимофеевка и Кипарисово, говорят люди, уже 2 года орудует рослый хищник, нападая на сельхозживотных.