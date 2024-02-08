В Крыму горел магазин: оттуда эвакуировали 15 человек

Инцидент произошел в 9.28. На улице Киевской загорелась кровля трехэтажного торгового здания. На места прибыли пожарные. Они эвакуировали 15 человек. Кроме того, сотрудники МЧС предотвратили распространение огня на расположенный рядом жилой дом. Пожар удалось локализовать в 9.40. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 27 человек и 11 единиц техники.