КамАЗ смял легковушку на трассе в Арзамасском районе

По информации ведомства, ДТП произошло в 6:43 на 112 км автодороги Р-158 Нижний Новгород — Саратов. 58-летний водитель автомобиля Ситроен не справился с управлением, совершил занос и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с КамАЗом.