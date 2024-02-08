КамАЗ смял легковушку на трассе в Арзамасском районе

Иномарка врезалась в КамАЗ на трассе в Арзамасском районе 8 февраля. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
По информации ведомства, ДТП произошло в 6:43 на 112 км автодороги Р-158 Нижний Новгород — Саратов. 58-летний водитель автомобиля Ситроен не справился с управлением, совершил занос и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с КамАЗом.
Водитель легковушки получил телесные повреждения, его доставили в травмпункт города Арзамас. О состоянии 50-летнего водителя грузовика информацию не сообщили.
Напомним, ранее стало известно, что ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошло на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.