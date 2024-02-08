Предполагаемого виновника смертельного ДТП нашли в Иркутске

В Иркутске полицейские нашли предполагаемого виновника смертельного ДТП, сбившего 64-летнюю женщину.
Авария произошла 7 февраля около 12 часов дня. Водитель иномарки Nissan Vanette ехал по улице Сибирских Партизан. Во время разворота он сбил женщину, стоящую на тротуаре, а также дорожный знак. После чего врезался в припаркованную «Тойоту Камри» и скрылся с места ДТП.
Пенсионерка скончалась в больнице. На место приехали инспекторы ГИБДД. Они опросили свидетелей и выяснили предполагаемую марку авто.
В течение нескольких часов виновника задержали. Им оказался 45-летний мужчина. Выяснилось, что в этот день он сел за руль пьяным.
Виновника аварии задержали, а машину поместили на специализированную стоянку.