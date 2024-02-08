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Предполагаемого виновника смертельного ДТП нашли в Иркутске

Мужчина сбил женщину на тротуаре, снес знак и врезался в припаркованное авто.
Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

В Иркутске полицейские нашли предполагаемого виновника смертельного ДТП, сбившего 64-летнюю женщину.

Авария произошла 7 февраля около 12 часов дня. Водитель иномарки Nissan Vanette ехал по улице Сибирских Партизан. Во время разворота он сбил женщину, стоящую на тротуаре, а также дорожный знак. После чего врезался в припаркованную «Тойоту Камри» и скрылся с места ДТП.

Пенсионерка скончалась в больнице. На место приехали инспекторы ГИБДД. Они опросили свидетелей и выяснили предполагаемую марку авто.

В течение нескольких часов виновника задержали. Им оказался 45-летний мужчина. Выяснилось, что в этот день он сел за руль пьяным.

Виновника аварии задержали, а машину поместили на специализированную стоянку.