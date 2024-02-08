Предполагаемого виновника смертельного ДТП нашли в Иркутске

Авария произошла 7 февраля около 12 часов дня. Водитель иномарки Nissan Vanette ехал по улице Сибирских Партизан. Во время разворота он сбил женщину, стоящую на тротуаре, а также дорожный знак. После чего врезался в припаркованную «Тойоту Камри» и скрылся с места ДТП.