Грузовик насмерть сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Гродно

7 февраля около 19.00 на ул. Победы 56-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом двигался со стороны пр. Клецкова в направлении ул. Пестрака. При подъезде к регулируемому пешеходному переходу мужчина совершил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу по переходу. Пенсионерка от полученных травм скончалась больнице.
Водитель скрылся с места происшествия. Однако его личность установили в ходе проведенных разыскных мероприятий сотрудники отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Мужчина пояснил, что не почувствовал наезда, потому продолжил движение. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходному переходу водители должны снизить скорость. В свою очередь пешеходам следует перед переходом дороги убедиться, что транспорт вас пропускает, и только после этого продолжить движение.