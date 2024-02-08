Под Волгоградом 5-летняя девочка утонула в ванной

Тело пятилетней девочки из Быковского района нашли в ванной 7 февраля. Малышка утонула во время купания. Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла в одном из частных домов на улице Лесная в селе Кислово. Мама набрала ванну и оставила дочку без присмотра.
— Спустя некоторое время ребенок был обнаружен без признаков жизни. По предварительным данным причиной смерти девочки явилась механическая асфиксия в результате утопления, — уточнили в областном следкоме.
Семья считалась благополучной, на учете не состояла. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится расследование, назначены экспертизы.