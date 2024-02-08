Под Волгоградом 5-летняя девочка утонула в ванной

Тело пятилетней девочки из Быковского района нашли в ванной 7 февраля. Малышка утонула во время купания. Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла в одном из частных домов на улице Лесная в селе Кислово. Мама набрала ванну и оставила дочку без присмотра.