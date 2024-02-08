Неизвестный открыл стрельбу по окнам в центре Воронежа

Ранее Грибановский районный суд Воронежской области вынес приговор 53-летнему местному жителю, обвиненному в хулиганстве с применением оружия. РИА «Воронеж» рассказывало, что пьяный грибановец зарядил двуствольное охотничье ружье, вышел на крыльцо своего дома, направил оружие в сторону жилого сектора и шедших по проезжей части людей, после чего дважды выстрелил в их сторону.