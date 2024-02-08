Неизвестный открыл стрельбу по окнам в центре Воронежа

В четверг, 8 февраля, жители Воронежа в социальных сетях сообщили о мужчине, который устроил стрельбу во дворе дома в центре города. По словам горожан, неизвестный сделал несколько выстрелов из травматического пистолета «Оса» по окнам. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.
— Напуганы соседи, дети. Разбиты окна. Выстрел был очень сильным. Стрелял из, вероятно, «Осы», — рассказали воронежцы.
Согласно данным с камеры, инцидент произошел во дворе дома № 21 на улице Театральной около 20:00 в понедельник, 5 февраля. Воронежцы утверждают, что мужчина целенаправленно открыл огонь по окну на просьбу покинуть территорию дома. Женщина, которая стояла у окна, успела отойти.
Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию о случившемся в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Ранее Грибановский районный суд Воронежской области вынес приговор 53-летнему местному жителю, обвиненному в хулиганстве с применением оружия. РИА «Воронеж» рассказывало, что пьяный грибановец зарядил двуствольное охотничье ружье, вышел на крыльцо своего дома, направил оружие в сторону жилого сектора и шедших по проезжей части людей, после чего дважды выстрелил в их сторону.