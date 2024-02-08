Побережье Калиниградской области из-за штормов лишается пляжей

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля, ФедералПресс. Перед новым туристическим сезоном побережье Калининградской области продолжает лишаться пляжей. Ранее из-за штормов в курортном Зеленоградске и корневой части Куршской косы почти полностью были смыты пляжи. Непогода повредила пляжную зону в Светлогорске, Пионерском и в районе других прибрежных населенных пунктов.