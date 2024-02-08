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Побережье Калиниградской области из-за штормов лишается пляжей

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля, ФедералПресс. Перед новым туристическим сезоном побережье Калининградской области продолжает лишаться пляжей. Ранее из-за штормов в курортном Зеленоградске и корневой части Куршской косы почти полностью были смыты пляжи. Непогода повредила пляжную зону в Светлогорске, Пионерском и в районе других прибрежных населенных пунктов.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«На морском побережье в районе Донского и Янтарного были почти полностью смыты пляжи», — пишет «Baltic News».

Также из-за недавних штормов на морском побережье пострадали пляжи в районах Светлогорска, Заостровья, Куликово, Пионерского, Рыбного и Отрадного. Зафиксированы локальные размывы до двух метров на незащищенных участках берега с обрушением единичных деревьев.

Штормовым волнением были частично повреждены лестничные спуски в Пионерском и Заостровье, сообщает «Балтберегозащита». Объекты «туристической инфраструктуры и центральный пляж в Янтарном почти не пострадали».

Ранее сообщалось, что шторм на Куршской косе смыл пляж и повредил авандюну.