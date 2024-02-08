Деятельность запрещенной секты пресекли в Нижегородской области

Согласно информации, сотрудники силовых структур провели обыски по адресам в городах Вахтан, Городец и Шахунья. В результате, была выявлена деятельность порядка 15 экстремистов, которые исповедуют и пропагандируют деструктивную религиозную идеологию. Теперь преступникам грозит реальный срок.