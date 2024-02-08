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Деятельность запрещенной секты пресекли в Нижегородской области

Сотрудники силовых структур провели обыски в городах Вахтан, Городец, Шахунья.
Источник: Комсомольская правда

Деятельность запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы» * пресекли в Нижегородской области. Об этом сообщили в телеграм-канале «Оперативные сводки».

Согласно информации, сотрудники силовых структур провели обыски по адресам в городах Вахтан, Городец и Шахунья. В результате, была выявлена деятельность порядка 15 экстремистов, которые исповедуют и пропагандируют деструктивную религиозную идеологию. Теперь преступникам грозит реальный срок.

Ранее стало известно, что прокуратура провела проверку инцидента с высадкой подростка из автобуса в Дзержинске.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

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