Один человек погиб в массовой аварии с загоревшейся иномаркой под Волгоградом

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, около 6.50 на 489 километре трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» 37-летний водитель большегруза MAN выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Renault. Прицеп фуры влетел в еще один грузовой автомобиль MAN. В аварии загорелась легковая машина. Ее водитель погиб, 28-летнюю пассажирку госпитализировали. Женщину из салона Renault деблокировали спасатели при помощи спецоборудования, после чего передали медикам. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. Также пожарные ликвидировали возникший пожар.