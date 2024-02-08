В Керчи водитель сбил человека и скрылся: его могут посадить на семь лет

В Керчи 23-летнего местного жителя обвиняют в том, что он сбил человека и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Авария произошла в августе 2023 года. Молодой человек ехал за рулем иномарки. При этом водитель превысил скорость. На улице Первой Пятилетки Škoda Octavia сбила человека, который переходил дорогу. Водитель скрылся, даже не вызвав скорую.
— В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Материалы направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит от трех до семи лет лишения свободы.