Шторм в Туапсе снес ограждения на набережной

В городе продолжаются восстановительные работы объектов, поврежденных во время непогоды. Специалисты обследуют местные аттракционы. В случае, если они не подлежат ремонту, объекты демонтируют.



«Объективно вид прогулочной зоны портят неработающие кафе. Здесь лучше оборудовать площадки для детей», — говорится в сообщении.



Местные власти также планируют полностью реконструировать входную группу спортивной школы № 6 и заменить вывеску. Обсуждается вопрос организации второго пешеходного перехода к набережной.



Анастасия Донскова.