В городе продолжаются восстановительные работы объектов, поврежденных во время непогоды. Специалисты обследуют местные аттракционы. В случае, если они не подлежат ремонту, объекты демонтируют.
«Объективно вид прогулочной зоны портят неработающие кафе. Здесь лучше оборудовать площадки для детей», — говорится в сообщении.
Местные власти также планируют полностью реконструировать входную группу спортивной школы № 6 и заменить вывеску. Обсуждается вопрос организации второго пешеходного перехода к набережной.
Анастасия Донскова.
Шторм в Туапсе снес ограждения на набережной
На набережной Туапсе в результате шторма повреждены ограждения. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.
В городе продолжаются восстановительные работы объектов, поврежденных во время непогоды. Специалисты обследуют местные аттракционы. В случае, если они не подлежат ремонту, объекты демонтируют.