В Уфе врачи спасли мальчика от внезапной смерти

По его словам, в кардиоцентр за медицинской помощью обратились родители Булата. Их сына с детства беспокоили боли в сердце и одышка. После многочисленных обследований ребенку был установлен диагноз ВПС — аномальное отхождение правой коронарной артерии от легочной артерии. При таком заболевании мальчик мог не дожить до своего совершеннолетия, так как уже начали происходить изменения в миокарде.



Врачи приняли решение оперировать. Руководил операцией кардиохирург Артур Шарафутдинов. За 3,5 часа специалисты пересадили правую коронарную артерию на ее типичное, физиологичное для нее месторасположение.



Сложность операции заключалась в технике ее проведения. Важно было правильно переместить жизненно важный сосуд достаточно свободно, чтобы не было натяжения. При этом не должно быть лишних перегибов.



До 2020 года такие хирургические вмешательства в нашем кардиоцентре не проводились, пациентов направляли в Томск.



Сегодня жизни Булата ничего не угрожает. Он поступил в колледж, осваивает рабочие специальности. Чувствует себя хорошо и наблюдается в поликлинике по месту жительства.