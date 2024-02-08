Стали известны подробности стрельбы в центре Воронежа

Правоохранители установили, что причиной стал конфликт между двумя знакомыми. В ходе ссоры один из мужчин сделал два выстрела в сторону окон квартиры оппонента. По утверждению полиции, стрелял он из пневматики. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в четверг, 8 февраля.