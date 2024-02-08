Стали известны подробности стрельбы в центре Воронежа

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области поделились подробностями инцидента со стрельбой во дворе дома на улице Театральной в областном центре.
Правоохранители установили, что причиной стал конфликт между двумя знакомыми. В ходе ссоры один из мужчин сделал два выстрела в сторону окон квартиры оппонента. По утверждению полиции, стрелял он из пневматики. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в четверг, 8 февраля.
Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции вечером понедельника, 5 февраля. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
— Личности участников конфликта установлены, орудие правонарушения изъято, пострадавших нет, проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям правонарушителя, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Ранее Грибановский районный суд Воронежской области вынес приговор 53-летнему местному жителю, обвиненному в хулиганстве с применением оружия. РИА «Воронеж» рассказывало, что пьяный грибановец зарядил двуствольное охотничье ружье, вышел на крыльцо своего дома, направил оружие в сторону жилого сектора и шедших по проезжей части людей, после чего дважды выстрелил в их сторону.