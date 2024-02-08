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Экстремистскую литературу нашли на теплоходе из Турции в Ростовской области

Подозрительные книги изъяли на прибывшем из Турции теплоходе в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на теплоходе из Турции нашли книги, в которых имелись «признаки экстремизма». Подозрительную литературу изъяли и направили на экспертизу, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Как выяснилось, издания, отпечатанные в 2016 и 2022 годах в Стамбуле, заметили во время проверки. Книги находились в общем служебном помещении, но никто из членов экипажа не признал себя их владельцем.

— Печатные и аудиовизуальные материалы с призывами к экстремизму и терроризму, а также с публичным оправданием терроризма запрещены для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза, — прокомментировал начальник таможенного поста Речной порт Ростов-на-Дону Олег Бессараб.

Напомним, федеральный список экстремистских материалов обычно формируют на основании поступающих в Минюст России решений судов.