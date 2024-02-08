«Хотел избавить от страданий»: под Волгоградом 24-летний альфонс двадцатью ударами ножа убил 50-летнюю клиентку

8 февраля в Волжском горсуде к 11 годам колонии строгого режима приговорили 24-летнего уроженца Азербайджана за жестокое убийство 50-летней знакомой. Преступление произошло в марте 2023 года в квартире жертвы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, убийца оказывал услуги женщинам более старшего возраста. В тот день он пришел к клиентке и в ходе застолья та обвинила его в изменах. Мужчина сначала несколько раз ударил волжанку, затем схватился за нож.
— Нанес более 20 ударов в область головы и различных частей тела потерпевшей. Впоследствии фигурант уголовного дела объяснил наличие такого количества ударов ножом стремлением избавить женщину от страданий, рассказали подробности в надзорном ведомстве.
Затем убийца забрал золотые украшения, телефон, музыкальную колонку, деньги и ушел. Его задержали по горячим следам. Мужчина признал свою вину.