«Хотел избавить от страданий»: под Волгоградом 24-летний альфонс двадцатью ударами ножа убил 50-летнюю клиентку

8 февраля в Волжском горсуде к 11 годам колонии строгого режима приговорили 24-летнего уроженца Азербайджана за жестокое убийство 50-летней знакомой. Преступление произошло в марте 2023 года в квартире жертвы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, убийца оказывал услуги женщинам более старшего возраста. В тот день он пришел к клиентке и в ходе застолья та обвинила его в изменах. Мужчина сначала несколько раз ударил волжанку, затем схватился за нож.