В Гродно женщина выращивала в квартире марихуану для мужа из Америки

В Гродно 38-летняя женщина выращивала марихуану в собственной квартире, чтобы порадовать мужа из Америки. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Сообщается, что в ноябре 2023 года женщина на специальной интернет-платформе приобрела семена марихуаны. После этого она купила гроубокс, осветительное оборудование, а также вентилятор. Растение она сразу же посадила, обустроив для этого площадку у себя в квартире.
В ведомстве отметили, что до конца января 2024 года жительница Гродно ухаживала за растением и собиралась собрать урожай, но сделать этого ей не удалось. Сотрудники милиции изъяли в квартире более 15 граммов наркотика. Также были изъяты семена и приборы для выращивания.
Сотрудникам милиции женщина сказала, что начала выращивать марихуану, так как хотела порадовать своего мужа, который должен вернуться из Америки. Она уточнила, что ее супруг в США «балуется травкой, и она хотела устроить для него сюрприз здесь». Заведено уголовное дело. Фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы.