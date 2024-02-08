В Гродно женщина выращивала в квартире марихуану для мужа из Америки

Сотрудникам милиции женщина сказала, что начала выращивать марихуану, так как хотела порадовать своего мужа, который должен вернуться из Америки. Она уточнила, что ее супруг в США «балуется травкой, и она хотела устроить для него сюрприз здесь». Заведено уголовное дело. Фигурантке грозит до 5 лет лишения свободы.